У США вважають, що великий імпорт верстатів із Китаю допоміг Росії збільшити виробництво балістичних ракет.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і головний дипломат Китаю Ван Ї понад п'ять годин вели переговори в Пекіні.

Як пише Reutes, вони обговорили війну в Україні, Тайвань, Південно-Китайське море, штучний інтелект і прагнення США домогтися прогресу в обмеженні постачань до Китаю хімікатів, які використовуються для виробництва фентанілу. "Міністр обговорив заклопотаність з приводу підтримки КНР російської оборонно-промислової бази", - сказав представник Держдепартаменту Метью Міллер.

За словами американських чиновників, китайські компанії допомагають російській збройовій промисловості, нарощуючи безпрецедентні обсяги, які допомогли переломити хід війни. Наприклад, більший імпорт верстатів з Китаю допоміг Росії збільшити виробництво балістичних ракет.

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Вони зазначають, що допомога Росії ризикує зашкодити ширшим двостороннім відносинам між країнами. У Пекіні кажуть, що не постачають зброю жодній зі сторін, однак нормальна торгівля з Москвою не повинна перериватися або обмежуватися.

Ван І також заявив Блінкену, що "гігантський корабель" китайсько-американських відносин стабілізувався, "але негативні чинники у відносинах все ще посилюються і наростають". Він звинуватив США в нескінченних спробах придушити економіку, торгівлю, науку і технології КНР.

Дипломат закликав Штати не переступати "червоні лінії", що охоплюють суверенітет, безпеку та інтереси розвитку держави. Журналісти зазначають, що це явне відсилання на Тайвань.

Також Блінкен зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Він сказав, що в КНР стурбовані тим, що США пригнічують його економічний розвиток. "Це фундаментальне питання, яке має бути вирішене, як перший ґудзик сорочки, який потрібно поправити, щоб відносини між Китаєм і США справді стабілізувалися, поліпшувалися і рухалися вперед", - заявив він.

Візит Блінкена до Китаю: що відомо

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, держсекретар США прибув до Пекіна, де у нього були заплановані переговори з високопоставленими чиновниками КНР.

Вашинготон неодноразово висловлював стурбованість співпрацею Росії та КНР. Наприклад, після зустрічі глав дипломатії G7 Блінкен заявив, що Пекін причетний до непрямого розпалювання війни в Україні.

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