В адміністрації Байдена звинувачують Китай в тому, що він надає військову підтримку Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен в середу, 24 квітня, прибув з візитом до Китаю через зростаюче занепокоєння країни тим, що війна РФ проти України стала можливою завдяки китайській військовій допомозі для Москви. Таким чином Блінкен планує підштовхнути лідерів Китаю розірвати зв'язки з Кремлем. Про це пише The Washington Post.

У виданні наголосили, що перемовини у Шанхаї та Пекіні буде спрямовано на врегулювання відносин, що стають "більш гострими та суперечливими" через триваючі дискусії щодо ролі Китаю у війні в Україні, претензії Пекіна щодо Південно-Китайського моря та дії США, які спрямовані на зменшення залежності від китайського технологічного сектору.

"Ухвалення Сенатом у вівторок законопроекту, що вимагає від китайських власників TikTok продати свою компанію, безсумнівно, додасть додаткових суперечок з китайського боку. Це буде другий візит високопоставленого американського дипломата до Китаю після того, як відносини досягли дна на початку минулого року, коли китайська повітряна куля-шпигун пролетіла над континентальною частиною Сполучених Штатів", - йдеться у матеріалі.

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Після того, як США запровадили багато санкцій проти РФ, в адміністрації президента Джо Байдена звинувачують Китай у тому, що країна намагається підтримувати оборонний сектор Росії, що призводить до загибелі мирних жителів в Україні. Посадовці висловили сподівання, що спільна з Європою позиція, буде більш ефективною, ніж одноосібні дії США.

"Коли йдеться про російську оборонно-промислову базу, основним постачальником на цей час є Китай", - наголосив Блінкен для журналістів минулого тижня після зустрічі провідних світових економік в Італії.

Політик додав, що Китай постачає РФ верстати, напівпровідники та інші товари, які допомогли країні-агресору відновити свою оборонну промисловість через два роки після початку повномасштабного вторгнення.

"Якщо Китай, з одного боку, претендує на добрі відносини з Європою та іншими країнами, він не може, з іншого боку, підживлювати те, що є найбільшою загрозою європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", - пояснив Блінкен.

Водночас американські чиновники зауважили, що теперішній рівень підтримки Кремля з боку Китаю є дуже високим. Вони попередили своїх партнерів, якщо китайські компанії продовжать надавати РФ компоненти подвійного призначення, на які діє ембарго, то вони самі можуть потрапити під руйнівні санкції.

"Ми готові вжити заходів, коли вважатимемо за потрібне, проти фірм, які роблять кроки, що суперечать нашим інтересам. Наша мета буде полягати в тому, щоб чітко обґрунтувати, які наслідки матиме ця підтримка і чому вона насправді може не відповідати інтересам Китаю в майбутньому", - сказав анонімно для журналістів високопоставлений чиновник Державного департаменту напередодні поїздки.

За словами директора Азійської програми Німецького фонду Маршалла, аналітичного центру Бонні Глейзера, Блінкен повинен буде переконати президента Китаю Сі Цзіньпіна в тому, що це останнє звернення не є спробою "вбити клин" між ним та Путіним.

Аналітик зазначила, що США мають показати лідеру Китаю, що обмеження конкретної торгівлі, яка допомагає Путіну у військових зусиллях, може допомогти стабілізувати відносини з Вашингтоном

"Китай дійсно не хоче бути в центрі нашої виборчої кампанії", - пояснила вона.

Своєю чергою дехто з чиновників вважає, що не відбудуться швидкі зміни у поведінці Китаю, адже Байден хоче ізолювати китайську промисловість і розірвати торговельні зв'язки з Пекіном. Проте президент США тепер має менше важелів впливу на китайську економіку, ніж в минулому. Посадовці кажуть, що Китай теж не налаштований розірвати відносини з Кремлем, оскільки розглядає Росію як ключового партнера у світі, який, на його думку, значною мірою перебуває під гегемонією США.

Відносини між Росією та Китаєм

Раніше видання Reuters повідомило, що Росія і Китай торгують новою міддю під виглядом брухту, аби обійти західні санкції. За словами журналістів, мідна катанка - це прут діаметром 5-10 міліметрів, яка подрібнювалася посередником у Сіньцзян-Уйгурському регіоні, аби її було складно відрізнити від брухту. Завдяки такій схемі експортери та імпортери отримували вигоду з різниці в тарифах, які застосовуються до брухту і нового металу.

Також повідомлялось, що США націлилися на китайські банки через те, що країна допомагає Росії.

"Оскільки держсекретар Ентоні Блінкен 23 квітня вирушає до Пекіна, питання полягає в тому, чи зможе навіть загроза застосування США одного з найпотужніших інструментів фінансового примусу поставити хрест на складній і швидкозростаючій торгівлі між Пекіном і Москвою, яка дозволила Кремлю відновити армію, сильно понівечену більш ніж дворічними бойовими діями в Україні", - розповіли у матеріалі видання The Wall Street Journal.

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