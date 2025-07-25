У США закликали всі країни, включно з Китаєм, припинити експортувати в РФ товари подвійного призначення.

Під час засідання Ради Безпеки ООН щодо України виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ши закликала Китай припинити підживлювати агресію Росії проти України. У відповідь на це китайська сторона звинуватила Вашингтон у спробі перекласти провину, пише Reuters.

Зазначається, що Ши закликала всі країни, включно з Китаєм, припинити експортувати в РФ товари подвійного призначення. У Вашингтоні впевнені, що вони сприяють розвитку військово-промислового комплексу Росії і дають їй змогу завдавати ударів по Україні.

"Заяви Пекіна про запровадження жорстких заходів контролю за експортом товарів подвійного призначення втрачають будь-який сенс у світлі щоденних виявлень компонентів китайського виробництва в безпілотних літальних апаратах, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України", - сказала Ши.

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Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан відповів, що Китай не розпочинав війну в Україні і не є стороною конфлікту.

"Китай ніколи не постачав летальну зброю і завжди суворо контролював товари подвійного призначення, включно з експортом дронів", - додав він.

Також Ген Шуан закликав США припинити перекладати провину за російсько-українську війну на інші країни. Заступник постпреда Китаю при ООН закликав США "відігравати більш конструктивну роль у сприянні припиненню вогню".

Китай передає РФ передові дронові технології

Раніше в The Telegraph писали, що українська розвідка виявила на полі бою новітні китайські технології, включно з лазерною системою "Тихий мисливець", яка здатна засліплювати українські дрони. За оцінками США, Китай постачає близько 80% критичних матеріалів подвійного призначення, необхідних Росії.

У виданні зазначили, що Китай продовжує заперечувати те, що країна допомагає Росії. Проте Міністр закордонних справ КНР Ван Ї прямо заявляв, що Пекін не допустить поразки Москви в російсько-українській війні.

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