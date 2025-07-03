Водночас Ван І відкинув звинувачення в тому, що Китай надає матеріальну підтримку Росії.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив главі дипломатії Європейського Союзу Каї Каллас, що Пекін не може дозволити собі поразки Росії в Україні.

Про це з посиланням на джерела повідомляє South China Morning Post. Причиною такої "позиції" називають те, що Китай "боїться, що Сполучені Штати змістять всю свою увагу на Пекін".

Видання зазначає, що Міністерство закордонних справ Китаю регулярно акцентує на тому, що Китай "не є стороною" російсько-української війни. І деякі чиновники ЄС були здивовані відвертістю висловлювань міністра.

Відео дня

Водночас Ван І відкинув звинувачення в тому, що Китай надає матеріальну підтримку Росії – фінансову чи військову. Пекін наполягає, що "конфлікт давно б закінчився", якби це було так.

За словами джерел журналістів, деякі чиновники ЄС вважають, що Ван І дав Каллас "урок реальної політики, частина якого зосереджена на вірі Пекіна в те, що Вашингтон незабаром переключить всю свою увагу на схід".

"Одна з інтерпретацій заяви Вана в Брюсселі полягає в тому, що, хоча Китай не просив про війну, її продовження може відповідати стратегічним потребам Пекіна, доки США залишатимуться залученими в Україні", – додають автори.

Китай і Росія

За понад три роки повномасштабної війни РФ проти України Китай не критикував російське вторгнення і продовжував підтримувати тісні дипломатичні та економічні зв'язки з Москвою.

Хоча Китай і заперечує поставки Росії компонентів подвійного призначення, численні журналістські розслідування підтверджують протилежне. Крім того, Пекін практично заблокував продаж квадрокоптерів Mavic Києву, натомість постачаючи їх Москві, про що говорив президент України Володимир Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: