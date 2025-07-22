За словами Вітакера, Китай вважає, що веде війну через Росію.

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Китай необхідно притягнути до відповідальності за "субсидування" війни Росії проти України. Таку заяву він зробив в ефірі Fox Business.

"Китай вважає, що веде війну через Росію, і в деяких заявах китайського уряду ми бачимо, що вони хочуть зайняти США і наших союзників цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних завданнях", - сказав Вітакер.

За словами постпреда США при НАТО, Китай прорахувався, вирішивши допомогти РФ. Він закликав покарати Пекін за те, що він допомагає Москві вбивати українців.

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"Я думаю, що їх потрібно притягнути до відповідальності за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полях битв в Україні", - підкреслив Вітакер.

Крім того, постпред США при НАТО нагадав, що Вашингтон запровадить вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту, якщо Москва протягом 50 днів не укладе мирну угоду з Україною.

"Вторинні санкції будуть значними. Вони торкнуться країн, які купують російську нафту, чи то Китаю, чи то Індії, чи то Бразилії", - уточнив Вітакер.

Як Китай відреагував на погрози Трампа ввести санкції проти РФ

Раніше представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь висловив протест погрозам президента США Дональда Трампа запровадити мита проти торговельних партнерів Росії, якщо війна в Україні не припиниться протягом 50 днів. За його словами, у тарифних війнах немає переможців.

Лінь Цзянь запевнив, що Пекін продовжує дотримуватися ідеї про те, що російсько-українську війну можна врегулювати тільки шляхом переговорів.

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