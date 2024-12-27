У МЗС Китаю поки не підтвердили цей візит.

Президент Китаю Сі Цзіньпін приїде до Росії у 2025 році. Про це повідомили російські ЗМІ, передає Reuters.

"Що стосується конкретних двосторонніх заходів, то можу сказати, що відповідні плани активно розробляються. Що можна сказати, що не є секретом, з погляду пріоритетності, так це те, що в наступному році в Росії очікується візит голови Китайської Народної Республіки", - зазначив посол Москви в Пекіні Ігор Моргулов.

Водночас на черговій пресконференції Міністерство закордонних справ Китаю не підтвердило цей візит, проте наголосило, що дві країни підтримують тісні контакти на всіх рівнях.

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У Reuters нагадали, що російський диктатор Володимир Путін відвідував Китай у лютому 2022 року, оголосивши партнерство "без обмежень" за кілька днів до того, як почав повномасштабне вторгнення в Україні.

"Він знову був у Пекіні в травні минулого року, після свого переобрання з великим відривом, і привітав "нову еру" відносин, зосереджену на протистоянні політиці США. Сі був прийнятий у Кремлі як "дорогий друг" у 2023 році після того, як він отримав безпрецедентний третій термін на посаді", - додали у матеріалі.

Своєю чергою Моргулов зазначив, що Китай, який утримується від того, аби засудити війну в Україні, розуміє основу конфлікту, адже "вони стикаються з багатьма однаковими викликами - США та їхні союзники посилюють тиск на Китай в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".

Він додав, що НАТО "розробляє плани переміщення своєї військової інфраструктури" в регіон, а також РФ і Китай мають спільно реагувати на політику США.

"На міжнародній арені наші країни повинні відповісти "подвійною протидією" на "подвійне стримування", яке Захід намагається здійснювати щодо Росії і Китаю", - сказав Моргулов.

Китай і Росія - останні новини

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Китай скоротив закупівлі російського вугілля і збільшив поставки з інших країн. Наразі Росія посідає друге місце серед постачальників вугілля до Китаю.

Водночас видання Bloomberg написало, що постачання російського газу в Китай сягнуло нового рекорду за добу. Журналісти наголосили, що добовий обсяг поставок за цим маршрутом перевищив максимальні контрактні зобов'язання Росії.

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