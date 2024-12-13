Запрошення Трампа застало зненацька Пекін і союзників США.

Вчора стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп запросив лідера КНР Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Однак голова Китаю на захід не поїде.

Як повідомляє CBS News, на інавгурацію завітає посол Китаю в США з дружиною, як це буває зазвичай. Однак, за словами джерел CBS, до них можуть приєднатися додаткові офіційні особи з Пекіна.

"Посадові особи інавгурації призначили персонал, який займатиметься дипломатичним протоколом на урочистостях", - пише видання.

Відео дня

Як додається, запрошення Сі, яке передали поза офіційними дипломатичними каналами, застало зненацька Пекін і союзників США. Посадовці КНР звикли до суворого протоколу і гостро усвідомлюють динаміку сил у відносинах між Вашингтоном та Пекіном, а тому були здивовані запрошенням Трампа. Особливо враховуючи і без того напружені відносини між країнами.

Західні дипломати також були здивовані рішенням нового президента США запросити Сі, враховуючи різні погляди на Китай серед членів його команди. На думку співрозмовників видання, це може стати новим джерелом напруженості як усередині адміністрації, так і в геополітичних відносинах.

Дональд Трамп - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Крім того, у Reuters писали, що Трамп планує в день вступу на посаду видати більше ніж 25 указів і директив. Байден у свій перший день на посаді президента видав 17 указів, більша частина яких припиняла дії розпоряджень попередника.

Нещодавно американський журнал Time оголосив його "Людиною року 2024".

Вас також можуть зацікавити новини: