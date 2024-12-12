Китай збільшив імпорт з низки країн, тоді як з Росії навпаки - зменшив.

Китай, будучи найбільшим покупцем російського вугілля на світовому ринку, скоротив імпорт із РФ. Частка російського вугілля в загальних закупівлях Китаю, за підсумками 9 місяців 2024 року, склала на 5 відсотків менше у співвідношенні з аналогічним періодом 2022 року (18% проти 23%).

Однак Росія, як і раніше, посідає друге місце серед постачальників вугілля до Китаю, пише "Коммерсант". Повідомляється, що найбільшим експортером твердого палива на китайський ринок є Індонезія - її частка за цей же період скоротилася до 44% (з 58 відсотків). А ось частки Австралії та Монголії навпаки - зросли (з 1 і 10% до 15% - відповідно).

При цьому, загальний імпорт вугілля Китаю було збільшено до 490 млн тонн (14,8% на рік), за період з січня по листопад.

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За оцінками Міненерго РФ, на Китай припадає 48% всього російського вугільного експорту. Він почав скорочуватися цього року після того, як у 2023 році Росія збільшила поставки на 42% (до 100 млн тонн). Це відбувається через скорочення поставок енергетичного вугілля - на тлі низьких цін і обмежень щодо вивезення.

Китайський експорт та імпорт - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що китайський експорт до РФ обвалився на 10,5%. При цьому кремлівський диктатор Володимир Путін заявляв, що в торгових відносинах між двома країнами основною проблемою є взаємні платіжні розрахунки.

Крім того, Китай вирішив ввести мита на європейський коньяк, хоча на цьому етапі все ще тривають переговори. Імпортери повинні будуть заплатити заставу в розмірі до 39% від вартості напою.

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