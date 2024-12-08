Зазначається, що "Газпром" не розкрив обсягів поставок.

Російський монополіст "Газпром", чиї акції нещодавно впали до 1 долара, повідомив, що встановив новий рекорд добових поставок трубопровідного газу в Китай. Йдеться про газопровід "Сила Сибіру".

Видання Bloomberg пише, що добовий обсяг поставок за цим маршрутом перевищив максимальні контрактні зобов'язання Росії. Водночас "Газпром" не оприлюднив цифри.

"1 грудня "Газпром" збільшив поставки до добового еквівалента 38 мільярдів кубометрів на рік - проєктної потужності "Сили Сибіру", - йдеться в повідомленні.

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У 2024 році Китай стане найбільшим ринком збуту російського трубопровідного газу, до того ж "Газпром" став більше покладатися на Китай як на покупця після того, як більшість європейських клієнтів відмовилися від російських постачань після вторгнення на Україну.

Транзит російського газу через Україну - останні новини

У 2019 році "Нафтогаз" і "Газпром" уклали угоду про транзит газу через українську територію. Її термін закінчується вже наприкінці цього року. У Києві повідомляли, що не планують обговорювати з Москвою продовження угоди або затвердження нової.

Через повномасштабне вторгнення і підрив газопроводу "Північний потік" Росія втратила майже всіх європейських клієнтів. За даними ЗМІ, у 2023 році вона відправила через Україну близько 15 мільярдів кубометрів, що становить лише 8% від пікових потоків до Європи за різними маршрутами у 2018-2019 роках.

Експерти кажуть, що через припинення транзиту "Газпром" втратить близько 6 млрд доларів річних доходів, а Україна - від 800 мільйонів до 1,2 мільярда.

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