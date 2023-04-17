Терорист і ще двоє озброєних людей були ліквідовані в ході вертолітного рейду армії США.

На північному сході Сирії у понеділок рано вранці був ліквідований один із лідерів організації ІДІЛ. Він відповідав за підготовку терактів у Європі.

Про це заявив представник Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) полковник Джо Буччіно, пише CNN. За його словами, терорист, особа якого не розголошується, і ще двоє озброєних людей були ліквідовані в ході вертолітного рейду армії США.

"Ми вважаємо, що в ході рейду загинув високопоставлений лідер ІДІЛ в Сирії і оперативний планувальник, відповідальний за планування терористичних атак на Близькому Сході і в Європі", - сказав Буччіно.

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За його словами, в ході рейду ніхто з американських військовослужбовців не постраждав, і вертольоти не були збиті. Згідно із заявою CENTCOM, мирні жителі також не постраждали.

"Незважаючи на деградацію, ІДІЛ як і раніше може проводити операції в регіоні, і прагне завдати удару за межами Близького Сходу. Ми будемо продовжувати невпинну кампанію проти ІДІЛ", - йдеться в заяві генерала Майкла Еріка Курілла.

США як і раніше зосереджені на розгромі ІДІЛ в Сирії та Іраку в рамках триваючої кампанії, спрямованої на запобігання повторного зростання терористичної організації.

Тиждень тому США захопили бойовика ІДІЛ і двох його спільників в східній Сирії в ході ще одного вертолітного рейду, повідомили в CENTCOM.

"Операції проти ІДІЛ важливі для безпеки і стабільності в регіоні", - заявив Буччіно після рейду.

Ліквідація бойовиків ІДІЛ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2022 року президент США Джо Байден заявив, що в ході операції в Сирії був ліквідовано одного з лідерів терористичної організації ІДІЛ Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Кураші. Він був "халіфом" ІДІЛ з 31 жовтня 2019 року по 3 лютого 2022 року. Його призначили на цю посаду менше ніж через тиждень після смерті Абу Бакра аль-Багдаді.

У жовтні американські військові провели два рейди в Сирії, в результаті яких були ліквідовано дві ключові цілі з угруповання ІДІЛ і їхні спільники. Був убитий один із лідерів ІДІЛ Абу-Хашум аль-Умаві, а також "ще один високопоставлений чиновник ІДІЛ, пов'язаний з ним".

А на початку квітня цього року американські військові ліквідували одного з лідерів "Ісламської держави" Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі. Він був "старшим лідером ІДІЛ". Він "відповідав за планування нападів ІДІЛ на Європу". Крім цього він організовував структуру керівництва для терористичного угруповання.

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