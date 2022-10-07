Під час операції США завдали авіаудару на півночі Сирії.

Американські військові провели два рейди в Сирії, в результаті яких були ліквідовані дві ключові цілі угруповання ІДІЛ та їхні спільники.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними Центрального командування США, в четвер американськими силами був неанесений авіаудар на півночі Сирії. В результаті операції був убитий лідер ІДІЛ Абу-Хашум аль-Умаві, а також "ще один високопоставлений чиновник ІДІЛ, пов'язаний з ним". Про кого саме йдеться, військові не уточнили.

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"Цей удар знизить здатність ІДІЛ дестабілізувати регіон і завдати удару по наших силах і партнерах. Наші сили залишаються в регіоні, щоб забезпечити остаточну поразку ІДІЛ", – заявив глава Центрального командування США, генерал армії Майкл Ерік Курилла.

Операція проти аль-Умаві послідувала за вертолітним нальотом, здійсненим армією США в середу ввечері на північному сході Сирії, неподалік села Камишли.

Під час операції був убитий Раккан Вахід аль-Шаммрі, а також ще один його спільник. Відомо, що аль-Шаммрі був контрабандистом ІДІЛ, який переправляв зброю, бойовиків і гроші для підтримки терористичної організації.

Боротьба з ІДІЛ

США продовжує ліквідовувати лідерів терористичного угруповання ІДІЛ. У липні 2022 року в результаті авіаудару американських сил в місті Джандаріс в Сирії був ліквідований глава терористичної організації "Ісламська держава" в Сирії Махера аль-Агаля.

На початку лютого президент США Джо Байден заявив, що в ході операції в Сирії був ліквідований один з лідерів терористичної організації ІДІЛ Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Кураші. Бойовика нейтралізували під час спецоперації в сирійському Ідлібі.

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