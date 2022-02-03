Операцію виконували спецпризначенці Сполучених Штатів.

Президент США Джо Байден заявив, що в ході операції в Сирії було ліквідовано одного з лідерів терористичної організації ІДІЛ Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Кураші.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Бойовика нейтралізували під час спецоперації у сирійському Ідлібі.

"Завдяки майстерності та хоробрості наших збройних сил ми ліквідували з поля бою Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Кураші – лідера ІДІЛ", - заявив Байден.

У Білому домі додали, що втрат серед американських солдатів, що брали участь в операції, немає.

Водночас турецькі ЗМІ повідомляють, що під час нічного рейду американських спецпризначенців на кордоні з Туреччиною здійснив вимушену посадку на один з вертольотів Збройних сил США. Ймовірно, йдеться про транспортний UH-60 Black Hawk.

Екіпаж евакуювали на іншому гелікоптері. Пошкоджений борт пошкодила ракета Hellfire із БПЛА MQ-9 Reaper.

Очевидно, аварійна посадка американського гелікоптера пов’язана із операцією з ліквідації Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Кураші.

Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Кураші - міжнародний терорист, який був "халіфом" ІДІЛ з 31 жовтня 2019 по 3 лютого 2022 року. Його призначили на цю посаду менш ніж через тиждень після смерті Абу Бакра аль-Багдаді. Подейкують, що аль-Хашемі - це псевдонім терориста. Його справжнє ім’я невідоме.

Читайте такожІДІЛ взяв на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, раніше у ході спецоперації у Києві співробітники Служби безпеки України знешкодили осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

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