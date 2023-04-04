Під час операції жоден цивільний не зазнав ушкоджень.

Американські військові ліквідували одного із лідерів Ісламської держави Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі. Як повідомляє Центральне командування армії США у заяві у своєму Twitter, постраждалих серед цивільного населення немає.

"Сили Центрального командування армії США завдали одностороннього удару в Сирії, знищивши Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі, особу з вищого керівництва ІДІЛ, 3 квітня", - йдеться у повідомленні.

Аль-Джабурі був "старшим лідером ІДІЛ". Він "відповідав за планування нападів ІДІЛ на Європу". Окрім цього він організовував структуру керівництва для терористичного угруповання.

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"Смерть Халіда Аїда Ахмада аль-Джабурі тимчасово ускладнить спроможність організації готувати атаки за кордоном", - повідомляється у заяві.

Не зважаючи на це, на території Сирії та Іраку Ісламська держава продовжує проводити терористичні акти. Їх здійснюють екстремістські сплячі осередки.

В Associated Press відзначають, що атака була здійснена безпілотником на Північному Заході Сирії.

Ліквідація ватажків Ісламської держави

На початку лютого 2022-го року президент США Джо Байден повідомив про вбивство одного з лідерів ІДІЛ. Його ліквідували у сирійському місті Ідліб.

У жовтні минулого року американські військові вбили ще двох ватажків Ісламської держави. Вони загинули після авіа удару на Півночі Сирії.

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