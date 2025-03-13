Однак цей план - на крайній випадок. Паралельно готуються плани по збільшення присутності США в Панамі без застосування сили.

Білий дім доручив Пентагону розробити варіанти збільшення присутності американських військ у Панамі для досягнення мети президента Дональда Трампа щодо "повернення" Панамського каналу. Про це пише NBC News із посиланням на двох американських чиновників, знайомих із планом.

Минулого тижня, виступаючи перед Конгресом, Трамп заявив, що для зміцнення національної безпеки США його адміністрація "поверне Панамський канал". Однак ні сам Трамп, ні представники його адміністрації так і не роз’яснили, що означає оте "повернення".

Тепер же співрозмовники NBC News кажуть, що Південне командування США розробляє потенційні плани, які варіюються від більш тісного партнерства з панамськими силами безпеки до менш ймовірного варіанту силового захоплення американськими військами Панамського каналу. При цьому питання застосування сили ставиться у залежність від того, наскільки Панама буде готова співпрацювати зі США.

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Офіційні особи США повідомили NBC News, що командувач Південним командуванням США адмірал Елвін Холсі представив проекти стратегій міністру оборони Піту Гегсету цього тижня. Очікується, що Гегсет відвідає Панаму наступного місяця.

Ці офіційні особи також попередили, що вторгнення США до Панами є малоймовірним і буде серйозно розглядатися лише в тому випадку, якщо не вдастся досягти мети Трампа щодо відновлення американського контролю над каналом.

За словами інсайдерів, у приватних розмовах Трамп казав своїм радникам, що вважає військову присутність США в Панамі та на самому каналі критично важливою. При цьому Трамп дав зрозуміти, що він хоче саме демонстративної присутності військовослужбовців США в зоні каналу, щоб таким чином показати американську силу.

Як зазначає NBC News, наразі в Панамі постійно на ротаційній основі перебувають близько 200 військовослужбовців США. Частиною їх роботи є допомога панамським силам безпеки у підготовці до боротьби з внутрішніми загрозами, на кшталт повстань або заворушень.

Загарбницькі зазіхання Трампа

Як писав УНІАН, після вступу на посаду президента Трамп анонсував широкомасштабні плани територіальної експансії. Зокрема він хоче приєднати до США Канаду. Причому чомусь хоче зробити її одним цілим штатом, хоча сама країна складається з кількох великих провінцій. Аби змусити Канаду вступити до складу США, Трамп розгорнув брутальну торговельну війну проти неї.

Так само Трамп прагне приєднати до США острів Гренландія, що є самоврядною територією у складі Датського королівства. Гренландцям він обіцяє військовий захист США та економічне процвітання, якщо вони відокремляться від Данії і стануть частиною Америки.

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