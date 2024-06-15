Про виділення грошей оголосила віце-президент США Камала Гарріс.

США виділяють 1,5 мільярда доларів на допомогу Україні, зокрема, в енергетичному секторі та на гуманітарні потреби.

Як повідомляє Білий дім, про виділення грошей оголосила віце-президент США Камала Гарріс на саміту миру у Швейцарії.

У зазначену суму входять 500 млн доларів у вигляді нового фінансування енергетичної допомоги та перенаправлення раніше оголошених 324 млн на аварійний ремонт енергоінфраструктури та інші потреби.

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За словами Гарріс, також будуть надані понад 379 млн доларів гуманітарної допомоги від держави та USAID для вирішення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та громад, які постраждали від війни.

Держдеп у співпраці з Конгресом планує також наддати Україні додаткові 300 млн доларів на підтримку цивільної безпеки. Йдеться про закупівлю рятувального обладнання для прикордонників і правоохоронців.

"Ці кошти надходять як частина більшого пакету зовнішньої допомоги, ініційованого президентом Байденом для підтримки народу України", – уточнили в Білому домі.

Загалом з початку 2022 року США виділили понад 3,2 мільярда доларів на гуманітарну допомогу та майже 1,5 мільярда доларів на відновлення енергетичного сектору України.

Війна в Україні - допомога від союзників

Як повідомляв УНІАН, країни "Великої сімки" погодили виділення Україні $50 млрд. Кошти передаватимуть із доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Нещодавно у Пентагоні заявили, що США нададуть Україні перехоплювачі для протиповітряної оборони, бронетехніку і артилерію з боєприпасами.

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