За словами Трампа, зараз американські чиновники вирушили до Росії, щоб обговорити запропоновану 30-денну паузу в бойових діях.

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "позитивні сигнали щодо перемир’я" в Україні. Про це пише Sky News.

Він додав, що зараз американські чиновники вирушили до Росії, щоб обговорити запропоновану 30-денну паузу в бойових діях. Також виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп повторив тезу про те, що сподівається на припинення вогню, але тепер це залежить від Росії.

"Тепер справа за Росією. Зараз у нас є люди, які їдуть до Росії, я сподіваюся, що ми зможемо досягти припинення вогню. Ми отримали деякі позитивні сигнали щодо припинення вогню", - зазначив президент США.

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Трамп також зробив застереження для РФ, сказавши, що "є речі, які ви можете зробити у фінансовому сенсі, які будуть дуже поганими для Росії".

"Ми маємо половину угоди про припинення вогню в Україні, тепер нам потрібно, щоб Росія на неї погодилася", - заявив політик.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також прокоментував хід переговорного процесу:

"Ми вважаємо, що перебуваємо у дуже вигідному становищі, адже українці погодилися на припинення вогню. Тепер побачимо, чи зможемо переконати росіян зробити те саме".

Переговори в Саудівській Аравії

США на зустрічі з представниками України у Джидді 11 березня запропонували припинити вогонь на 30 днів без попередніх умов. У Києві цю ініціативу одразу підтримали. Москва поки що не дала відповіді на пропозицію.

Представники західних служб безпеки розповіли виданню Bloomberg, що не бачать ознак того, щоб президент Росії відступив від своїх давніх вимог у війні з Україною, які включають її "демілітаризацію", відмову від вступу до НАТО та визнання суверенітету Росії над окупованими територіями.

Російський лідер навмисно висунув "максималістські" вимоги перед переговорами і готовий боротися продовжувати, якщо не досягне своїх цілей, заявили співрозмовники Bloomberg. Через це, на їхню думку, США можуть спробувати схилити Володимира Зеленського до наперед невигідної угоди, а розкол у НАТО посилиться.

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