Новий президеніт США вирішив вдарити по алкоголю.

Президент Дональд Трамп пригрозив ввести 200%-ві мита на європейське вино, шампанське та інші алкогольні напої. Це рішення є новим витком ескалації в торговельній війні, що розгортається між США і Європейським союзом.

Видання Bloomberg пише, що Трамп заявив, що запровадить нові мита на імпорт, якщо ЄС не скасує податок на американський віскі, запроваджений як захід у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

"Якщо це мито не буде негайно скасовано, США найближчим часом запровадять 200%-ве мито на всі вина, шампанське та алкогольні напої, що надходять із Франції та інших країн, які представляють ЄС", - заявив Трамп.

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За його словами, "це буде корисно для виноробного і шампанського бізнесу в США".

Мита Трампа проти ЄС - останні новини

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита на імпорт з ЄС у розмірі 25%. Глава Білого дому розкритикував блок, заявивши, що він "був створений для того, щоб нашкодити Сполученим Штатам".

Водночас європейські виробники попередили, що американці не зможуть собі дозволити популярні делікатеси з Європи, як-от шампанське і сири.

Крім того, 12 березня Євросоюз оголосив про відповідні мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів. Ця сума "відповідає економічному масштабу" мит, введених президентом США Дональдом Трампом.

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