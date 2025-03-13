За його словами, його посланник Стів Віткофф веде серйозні розмови в Москві.

Президент США Дональд Трамп відреагував через заяви російського лідера Володимира Путіна про можливість перемир'я в Україні.

"Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона була неповною. Хотів би бачити припинення вогню з боку РФ. Сподіваємося, що Росія вчинить правильно", - сказав він під час спілкування з журналістами в ході зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, повідомляє The Guardian.

За його словами, його посланник Стів Віткофф веде серйозні розмови в Москві.

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"Я чув, що в Росії все йде добре. Сподіваюся, сьогодні у нас буде уявлення про те, як йдуть справи у нас", - заявив Трамп.

Він розповів, що США обговорюють із Україною територіальне питання.

"Ми обговорюємо з Україною землю, території, які були б збережені та втрачені, і всі інші елементи підсумкової угоди... Зараз ми побачимо, чи Росія буде в угоді, і якщо ні, то це буде дуже розчаровуючий момент для миру", - зазначив американський лідер.

Трамп заявив, що в контексті врегулювання в Україні обговорюється питання контролю над Запорізькою АЕС. Також він висловився про Путіна:

"Я б із задоволенням зустрівся з ним і поговорив із ним, але нам потрібно швидше з цим покінчити".

Заяви Путіна про перемир'я

Володимир Путін погодився з пропозицією США про тимчасове припинення вогню в Україні, але сказав, що будь-яке перемир'я "повинно призвести до довгострокового миру та усунення першопричин конфлікту".

Однак принципове значення мають "нюанси" - гарантії того, що ЗСУ не використають цей час для переозброєння, тоді як у російської армії, за його словами, окреслилася перевага на фронті, насамперед у Курській області.

Серед питань для обговорення Путін, зокрема, назвав контроль за дотриманням режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення, долю українських військових, які залишаються в Курській області РФ, постачання Україні західної зброї.

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