Таким чином Штати хочуть продемонструвати свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському після його візиту до Вашингтона.

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові обмеження на експорт технологій для російської ПВК "Вагнер", яка воює проти України.

Тепер глава ПВК Євген Пригожин і його бойовики зіткнуться з новими проблемами. Обмеження торкнуться всіх технологій, створених в будь-якої точки світу за допомогою американського обладнання, пише Reuters.

"Група "Вагнера" є однією з найвідоміших організацій найманців у світі, активно здійснює злочини і порушує права людини в Україні", — заявив заступник Міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевез.

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За його словами, відповідне рішення є повідомленням для всіх недержавних структур, які прагнуть "підхопити естафету жорстокості від хиткої армії Путіна, що США без коливань будуть діяти проти них".

На думку агентства, таким чином Штати хочуть продемонструвати свою підтримку президенту України Володимиру Зеленському після його візиту до Вашингтона.

ПВК "Вагнер" у війні проти України

За даними Генштабу, "вагнерівців" активно кидають у бій на Бахмутському напрямку. Британська розвідка повідомила, що російські найманці з ПВК "Вагнер" поки грають важливу роль у боях біля Бахмута. Вони використовують проти української армії погано навчених засуджених.

2 грудня група сенаторів США внесла до Конгресу двопартійний законопроект про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" іноземною терористичною організацією.

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