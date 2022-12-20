Тіла найманців привозять туди вантажівкою.

Офіцер Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан "Штірліц" показав кладовище російський найманців приватної військової компанії "Вагнер".

На фото та відео, опублікованих у Telegram "Штірліца", видно кілька десятків могил "вагнерівців", а також кілька викопаних. ПВК Пригожина регулярно ховає вбитих найманців на імпровізованому кладовищі, розташованому на узбіччі дороги.

Вбитих найманців привозять на кладовище вантажівками. Одну з таких вдалося зафіксувати.

Відео дня

"Ранкове вивантаження. Кладовище ПВК "Дембель" Вагнер", - написав Штірліц.

Згодом офіцер опублікував коротке відео, на яких видно надгробні таблички з особистими даними найманців. Очевидно, ховають вбивць без почестей.

ПВК "Вагнер" на війні проти України

За даними Генштабу, "вагнерівців" активно кидають у бій на Бахмутському напрямку. Британська розвідка повідомила, що російські найманці з ПВК "Вагнер" поки що відіграють важливу роль у боях біля Бахмута. Вони використовують проти української армії погано навчених засуджених.

Росія відкрито вербує на війну проти України ув'язнених. Раніше УНІАН вже повідомляв, що лідер ПВК "Вагнер" Пригожин особисто їздить по колоніях і "мотивує" росіян ставати "гарматним м'ясом".

Ставлення до зеків не найкраще. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. "Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

Зокрема, нещодавно найманці стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Вас також можуть зацікавити новини: