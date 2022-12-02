Документ внесли до Конгресу 1 грудня.

Група сенаторів США внесла до Конгресу двопартійний законопроект про визнання російської приватної військової компанії "Вагнер" іноземною терористичною організацією.

Як повідомляється на сайті сенатора від штату Міссісіпі Роджера Вікера, документ внесли до Конгресу 1 грудня. Проект закону "Про притягнення до відповідальності російських найманців" містить вимогу вимогу до держсекретаря США визнати найманців "Вагнера" і будь-які афілійовані з цією ПВК групи, а також її наступниць іноземною терористичною організацією (FTO). Зазначається, що це закликають зробити протягом 90 днів з дня набрання Законом чинності.

"Володимир Путін і його поплічники не зупиняться ні перед чим для досягнення своїх цілей, включаючи використання найманців, таких як група Вагнера, для вчинення звірств від їх імені. США повинні називати цю тіньову армію тим, чим вона є: іноземною терористичною групою. Ми повинні притягнути їх до відповідальності разом з усіма, хто їх підтримує", – підкреслив Вікер.

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Співавтор законопроекту, сенатор від штату Меріленд Бен Кардін зазначив, що найманці з цієї ПВК "достовірно пов'язані з незліченними звірствами в Україні, в Сирії і на всьому африканському континенті".

"США повинні негайно визнати групу Вагнера іноземною терористичною організацією. Це зменшить чисельність російських збройних сил і допоможе притягнути до відповідальності порушників прав людини", – додав він.

Конгресмен Річард Хадсон заявив, що ПВК "Вагнер" становить загрозу для інтересів і безпеки США, а також їх партнерів і союзників.

"Ми повинні притягнути до відповідальності тих, хто несе відповідальність за розв'язану Путіним війну проти України і звірства в інших місцях. Оголошення цієї групи найманців іноземною терористичною організацією надішле сильний сигнал тим, хто знаходиться в Росії, і всім, хто прагне заподіяти шкоду всьому світу", – підкреслив політик.

Діяльність ПВК "Вагнер" в Україні

Найманці "Вагнера" беруть активну участь у війні Росії проти України. Раніше повідомлялося, що "вагнерівці" влаштували криваву розправу над російськими "мобіками" в Білогорівці Луганської області. Мобілізовані поплатилися життям за те, що відмовлялися йти в бій першими. Всього було вбито 19 загарбників.

За даними ЗМІ, Російська приватна військова компанія "Вагнер" почала вербувати людей у в'язницях Центральноафриканської Республіки. Завербованих ув'язнених відправлятимуть для участі в бойових діях не тільки на території України, а й в інших регіонах.

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