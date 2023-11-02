Зазначається, що цього року уряд ФРН виділив для України близько 5,4 мільярда євро.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Сили оборони отримали нові бронемашини, вантажівки і зимову форму.

На сайті уряду Німеччини вказано, що Україні також передані додаткові розвідувальні дрони, супутникові термінали SatCom і два радари для спостереження за повітряним простором.

Повний список військової допомоги від Берліна:

12 бронетранспортерів – на додачу до 4 переданих раніше (загалом вже 16);

два радари TRML-4D для спостереження за повітряним простором (на додачу до 4 переданих раніше);

сім розвідувальних дронів Primoco ONE;

дві системи самозахисту для гелікоптерів AMPS;

ще 5 безпілотних надводних апаратів (на додачу до 15 переданих раніше);

12 вантажівок MAN TGS;

4 сідлових тягачі 8x8 і 4 напівпричепи (загалом вже 75 і 70 відповідно);

32 супутникових термінали SatCom (загалом вже 230);

10 тисяч захисних окулярів із запасів Бундесверу і промислових складів;

30 тисяч комплектів зимової форми;

1 принтер PCB.

Допомога від Німеччини - останні новини

2 жовтня Німеччина оголосила про виділення пакету допомоги Україні - всюдиходи, тягачі, термінали супутникового зв'язку, автомобілі для охорони кордону, а також радіостанції для танків Leopard і багато іншого.

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При цьому ракети Таурус Берлін поки що передавати не буде, але офіційно відмови теж не було.

10 жовтня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін надасть Україні новий пакет допомоги на суму 1 мільярд євро.

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