Це будуть надрекордні 858 мільярдів доларів військових витрат за рік.

У Конгресі оприлюднено законопроект про держфінансування США на 1,7 трильйона доларів, куди, з-поміж іншого, включена екстрена допомога Україні і союзникам по НАТО у розмірі 44,9 мільярда доларів.

Як пише Reuters, це будуть надрекордні 858 мільярдів доларів військових витрат за рік, що вище торішніх 740 мільярдів доларів, а також перевищує запит Байдена.

Лідери у Сенаті і Палаті представників прагнуть ухвалити законопроект і направити його президенту Джо Байдену до кінця тижня, щоб не допустити перерв у діяльності уряду.

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У разі якщо голосування затягнеться, невдача може призвести до багатомісячного протистояння між республіканцями і демократами, коли республіканці 3 січня візьмуть під свій контроль Палату представників.

Вибори в США

Республіканці отримали більшість у Палаті представників на проміжних виборах до Конгресу. Своєю чергою, демократи зберегли контроль над Сенатом. Американська преса побоюється, що після такого успіху в Палату повернеться ідеологія екс-президента США Дональда Трампа.

Також ЗМІ констатують, що питання війни в Україні розкололо республіканців на два табори - трампісти вже натякають, що будуть вимогливішими до умов виділення багатомільярдних коштів.

Разом з тим ще у листопаді республіканці обіцяли двопартійну підтримку Україні.

США виділили 25 траншів військової допомоги починаючи з серпня 2021 року. Пакет на 400 мільйонів доларів, наданий у листопаді, включав додаткове озброєння, боєприпаси та обладнання.

США також направляють 53 мільйони доларів на ремонт електричних систем України, які в останні тижні сильно постраждали від російських ракетних ударів.

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