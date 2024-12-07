Він містить додаткове обладнання, безпілотники та ракети.

Сполучені Штати готують пакет нового додаткового озброєння та обладнання на суму 988 мільйонів доларів для України задля її триваючої боротьби з вторгненням Росії.

Він включає в себе додаткове обладнання, безпілотники та ракети. Це стало відомо завдяки документу, з яким ознайомився Reuters.

Зазначається, що це майже вдвічі скорочує доступні 2,21 мільярда доларів, що залишилися в рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні (USAI), оскільки адміністрація Байдена працює над тим, щоб узяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати її зі збройових запасів США.

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Пізніше в Пентагоні підтвердили, що цей пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування та ремонту, щоб допомогти Україні відновити свої сили та наростити та підтримувати бойову міць. Можливості в цьому оголошенні включають:

Боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Безпілотні літальні апарати (UAS).

Обладнання, компоненти та запасні частини для технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту артилерійських систем, танків та бронетехніки.

"Це двадцять другий пакет USAI адміністрації Байдена. Сполучені Штати продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами через Контактну групу з оборони України та її пов'язані коаліції за можливостями, щоб надати підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні", - зазначили у Пентагоні.

Військова допомога Україні від США - подробиці

Адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена працює над тим, щоб до завершення його каденції використати всі залишкові кошти, виділені на підтримку України за призначенням. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона запевнила, що чинний уряд зробить усе можливе, щоб встигнути використати всі залишкові кошти з пакету допомоги, який був ухвалений Конгресом у квітні цього року.

Згідно з нещодавнім опитуванням, більшість американців виступають за подальшу підтримку України і підтримують дозвіл Києву використовувати американську зброю для ударів усередині РФ.

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