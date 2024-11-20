адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена поспішає зробити все можливе для допомоги Україні до повернення у Білий дім Дональда Трампа

США нададуть Україні новий пакет оборонної допомоги Україні на суму щонайменше 275 мільйонів доларів. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на американських посадовців

Як зазначається, адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена поспішає зробити все можливе для допомоги Україні до повернення у Білий дім Дональда Трампа.

"Останній транш зброї надходить на тлі зростання занепокоєння щодо ескалації конфлікту, коли обидві сторони намагаються отримати будь-яку перевагу, яку вони зможуть використати, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни – як він обіцяв зробити", - пояснює АР.

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За словами посадовців, пакет допомоги включає засоби ППО, HIMARS, Javelin, а також 155-мм, 105-мм артилерійські снаряди та інше обладнання з запасними частинами.

Як вказується, зброю нададуть в рамках президентські повноваження зі скорочення озброєнь (PDA), що дозволяє Пентагону швидко вилучати зі своїх складів запаси, щоб прискорити їхню доставку. Білому дому доведеться терміново виділити 7,1 мільярда доларів на озброєння зі складів Міноборони, щоб встигнути передати допомогу до присяги Трампа.

У Держдепі додали, що санкціонували продаж Україні неназваного оборонного обладнання та послуг на суму 100 мільйонів доларів. туди входить ремонт транспортних засобів, технічна допомога, навчання та "інші пов'язані з цим елементи логістики та програмної підтримки". На відміну від пакетів допомоги, за це Україні доведеться заплатити своїм коштом.

За словами двох високопосадовців адміністрації, Білий дім планує розподілити свою частину кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів до того, як Байден піде з посади. Вони додали, що обговорення умов кредиту вже на "просунутій стадії". Київ та Вашингтон прагнуть скоріше завершити процес виділення 20-мільярдної частини позики.

Війна в Україні - допомога США

Bloomberg писав, що Байден використає останні тижні правління для закріплення допомоги Україні. Днями він дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

Крім того, Байден дозволив постачання протипіхотних мін Україні, що має допомогти ЗСУ стримувати наступ окупаційної армії.

Президент Володимир Зеленський визнав, що якщо Сполучені Штати вирішать скоротити підтримку, Україна програє.

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