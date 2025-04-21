У відомстві запевнили, що в жодному чаті Signal не було секретної інформації.

У Пентагоні відреагували на інформацію про те, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі операції проти хуситів у чаті Signal, де були його дружина, брат і адвокат. Речник відомства Шон Парнелл заперечив усі звинувачення. Відповідний його допис з’явився на платформі Х.

ЗМІ, які опублікували цю новину, він назвав "фейковими" і звинуватив їх у тому, ніби єдиним джерелом їхньої інформації є скарги "незадоволених колишніх співробітників" Пентагону.

"Вони покладалися лише на слова людей, які були звільнені цього тижня і, схоже, мали мотив саботувати секретаря та порядок денний президента", - зазначив Парнелл.

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Він запевнив, що у жодному чаті Signal не було секретної інформації, мовляв, "хоч як би журналісти не намагалися подати цю історію".

"Правда полягає в тому, що Офіс міністра оборони продовжує ставати сильнішим і ефективнішим у виконанні планів президента Трампа. Ми вже стільки досягли для американських військовослужбовців і ніколи не відступимо", - заявив речник Пентагону.

Скандали з чатами адміністрації США

Як повідомляв раніше УНІАН, Гегсет "злив" детальні військові плани США у чаті Signal з дружиною і братом. Як повідомила деякі американських ЗМІ з посиланням на джерела, чат створили під час процесу затвердження Гегсета. Після призначення він продовжував його використовувати. У ньому було понад десять осіб.

Новини про цей чат з’явилися на тлі звільнень у Пентагоні радників міністра оборони і зміни керівника апарату Джо Каспера. Гегсет вважає, що витоки пов’язані з його радниками.

Інший скандал із секретним чатом у Signal чиновників адміністрації США стався у березні після того, як головний редактор американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберг був доданий у цей чат радником з нацбезпеки США Майклом Волцом. Представники адміністрації Трампа в ньому обговорювали удари по Ємену 15 березня. Зокрема, в день атаки США Гегсет надіслав повідомлення з деталями майбутніх ударів.

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