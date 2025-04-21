Гегсет 'злив' детальні військові плани США у чаті Signal з дружиною і братом, - CNN

Поки Пентагон охоплений панічними драмами, Гегсет уникає публічності, не з'являючись на зустрічах.

Міністр оборони Піт Гегсет передав деталі операції проти хуситів у чаті Signal, де були його дружина, брат і адвокат. Це сталося з його особистого телефону, повідомляє CNN з посиланням на три джерела.

Чат створили під час процесу затвердження Гегсета. Після призначення він продовжував його використовувати. У ньому було понад десять осіб. Подібні чати також стали предметом розслідування — зокрема, один із них був випадково розкритий через радника з нацбезпеки Майка Волца.

Розслідування щодо витоків даних веде виконувач обов'язків генерального інспектора Міноборони. Чи всі учасники чату мали допуск до секретної інформації — невідомо. Представник Пентагону заявив, що "в жодному чаті Signal не було секретної інформації".

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Кадрові чистки та параноя щодо витоків

Новини про другий чат з’явилися на тлі звільнень у Пентагоні: Колдуелла, Сельніка, Керролла і зміни керівника апарату Джо Каспера. Гегсет вважав, що витоки пов’язані з його радниками.

Підозри зросли після критичних публікацій у ЗМІ, зокрема, щодо кампанії проти хуситів. Він навіть розглядав звернення до ФБР, хоча радники відмовляли — інспектор вже розпочав перевірку.

Колдуелл, Сельнік і Керролл заявили:

"Ми всі троє з честю служили нашій країні в уніформі... розуміємо важливість інформаційної безпеки... досі не повідомили, за що саме нас перевіряли".

"Хоча Департамент заявив, що проведе перевірку на поліграфі в рамках розслідування, жодна з трьох не пройшла перевірку на детекторі брехні. Команда Гегсета виробила звичку поширювати відверту, легко розвінчану анонімну неправду про своїх колег, коли двері за ними зачинялися", - каже колишній прессекретар Пентагону Джон Улліот.

Фокус втрачено

У розпал кампанії на Близькому Сході, переміщення сил у регіон та загрози з боку Ірану, Пентагон охоплений внутрішніми скандалами.

"На жаль, після жахливого місяця Пентагон більше не зосереджений на війні, а на нескінченній драмі. Останній місяць став повномасштабним крахом у Пентагоні — і це стає справжньою проблемою для адміністрації", - сказав Улліот.

Тим часом Гегсет уникає публічності. Він не з’явився навіть на зустрічі з міністром оборони Франції, відправивши замість себе помічника.

Пентагон: інші новини

Міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився розірвати контракти на "допоміжні послуги, такі як консалтинг та інші необов'язкові послуги". Йдеться про угоду на суму 5,1 млрд доларів. У списку на скорочення перебуває і контракт на 1,4 млрд доларів на реселлера програмного забезпечення для хмарних ІТ-послуг.

Раніше глава Пентагону під час виступу в Панамі заявив, що Сполучені Штати Америки повернуть Панамський канал з-під китайського впливу. За його словами, Штати та Панама забезпечать "безпеку каналу і його доступність для всіх націй".

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