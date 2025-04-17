Слідом за старшим радником глави Пентагону відсторонено ще двох посадовців.

У США розширили розслідування щодо скандального витоку секретних даних у Пентагоні. Про це повідомляє Reuters.

За словами офіційних осіб, розслідування за фактом витоку секретної інформації зачіпає ще двох помічників міністра оборони Піта Хегсета.

Старшого радника глави Пентагону Дена Колдуелла було відправлено в адміністративну відпустку на час розслідування. Після нього аналогічні заходи було вжито щодо заступника керівника штабу Хегсета Даріна Сельника і керівника апарату заступника міністра оборони Коліна Керролла.

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Джерела в Пентагоні повідомили журналістам, що під час розслідування "несанкціонованого розкриття інформації про національну безпеку" можуть бути названі й інші імена посадових осіб, які можуть бути причетні до витоку даних. Розслідування передбачало перевірку співробітників Пентагону на поліграфі, проте незрозуміло, чи проходили Колуелл, Сельник і Керролл цю процедуру.

За даними видання, Колдуелл відігравав вирішальну роль як радник глави Пентагону. У листуванні в месенджері Signal, що було злито в мережу минулого місяця, Хегсет назвав його кращою контактною особою Ради нацбезпеки під час підготовки до нанесення ударів по хуситах у Ємені.

Колдуелл привернув увагу Вашингтона через його ізоляціоністські погляди. Його прихильники вважають, що ці погляди були спрямовані на те, щоб правильно розставити пріоритети оборони Америки. Щодо війни в Іраку він вважав, що американським військам краще було б залишатися вдома.

"Я вважаю, що війна в Іраку була жахливим злочином", - говорив Колдуелл в інтерв'ю Financial Times у грудні 2024 року.

Він також скептично ставився до військової допомоги США Україні і виступав за скорочення присутності США в Європі.

"Рішення відправити Колдуелла, Селніка і Керролла в адміністративну відпустку не є продовженням хвилі звільнень, що почалася відтоді, як у січні Хегсет очолив Пентагон", - пишуть журналісти.

Витік листування в Signal

Як писав УНІАН, журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до чату Signal, де топчиновники США обговорювали удари по Ємену. Листування містило інформацію про зброю, цілі та час ударів.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні Стів Віткофф був учасником чату, коли перебував у Кремлі.

Пізніше Трамп зробив заяву про причетність Волца до скандалу. Він назвав свого радника з національної безпеки "хорошою людиною", а історію з The Atlantic - "несерйозною".

Це був не єдиний витік даних за останній час. У 2023 році у США відкрили провадження через витік документів Пентагону.

У соцмережах і російських Telegram-каналах розійшлися фотознімки нібито секретних документів про контрнаступ ЗСУ. За даними CNN, тоді "витік" секретних документів Пентагону призвів до зміни деяких військових планів України.

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