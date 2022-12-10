Американські солдати і військова техніка будуть перебувати в Латвії на ротаційній основі без перерв.

Найближчими роками в Латвії будуть постійно дислоковані артилерійські та авіаційні підрозділи США.

Про це повідомляє DELFI з посиланням на агентство LETA.

Зокрема, США затвердили план посилення військової присутності в країнах Балтії, який передбачає, що американські солдати і військова техніка будуть перебувати в Латвії на ротаційній основі без перерв.

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У зв'язку з цим планується, що в найближчі роки США забезпечать в Латвії постійні присутність змінних підрозділів як на військовій базі в Адажи, так і в Лиелварде.

Разом з тим сказано, що це відповідає інтересам Національних збройних сил і внесе значний вклад у стримування й оборону, а також поліпшить взаємну сумісність між латвійськими й американськими збройними силами, зазначили в Міноборони.

Довідка УНІАН. У зв'язку з анексією Росією Криму і початку війни на Донбасі на Варшавському саміті НАТО в 2016 році країни-члени вирішили сформувати і розмістити в Естонії, Латвії, Литві та Польщі чотири багатонаціональні батальйонні тактичні групи чисельністю до 1 тисячі військовослужбовців кожна.

Війна в Україні: як реагують країни НАТО

Кремль регулярно звинувачує НАТО в тому, що Альянс нібито вже став стороною конфлікту, оскільки надає Україні військову допомогу і навчає українських військових.

Однак від прямої участі у війні НАТО утримується. Відмовляється Альянс і закрити небо над Україною – навіть після падіння ракет на території Польщі, що є членом НАТО, під час масового обстрілу українських територій росіянами минулого місяця. Німецька сторона пояснювала, що рішення мотивоване бажанням НАТО уникнути прямої конфронтації військово-політичного блоку з Російською Федерацією.

Також лунали думки, що НАТО може ввести війська на територію України, якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю.

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