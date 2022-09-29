Водночас втручання Альянсу може обмежитися ракетами або авіацією.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що НАТО може ввести війська на територію України, якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю.

Про це йшлося в його інтерв'ю на радіо RMF FM.

За словами Рау, у разі можливого ядерного удару РФ по Україні, відповідь країн НАТО, ймовірно, "звелася б до загальноприйнятої відповіді в Україні" і була б такою, якою її представив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

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Міністр зазначив, що при подібному сценарії не можна виключати введення військ НАТО на територію України, проте "це не буде необхідною процедурою". Так, Альян може обмежитися застосуванням звичайного озброєння - авіації або ракет, причому "не обов'язково з української території".

Погрози Росії використовувати ядерну зброю

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня пригрозив всьому світу ядерною зброєю.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив країну-окупанта про наслідки такого рішення.

"Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для неї будуть катастрофічними", - заявив він.

Колишній президент Росії Медведєв впевнений, що НАТО нічого не зробить, якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю.

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