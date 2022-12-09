Війна в Україні може перетворитися на війну між Росією з Альянсом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг боїться, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю.

Як він заявив в інтерв'ю NRK, тоді війна може поширитися інші країни Європи і перетворитися на війну між Росією з Альянсом.

"Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо", – сказав генсек Альянсу без уточнень.

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За словами Столтенберга, "немає ніяких сумнівів в тому, що повномасштабна війна можлива". Він також наголосив, що важливо уникнути конфлікту, в який буде залучено більше країн Європи.

Участь НАТО у війні, розв'язаній РФ проти України

Кремль регулярно звинувачує НАТО в тому, що Альянс нібито вже став стороною конфлікту, оскільки надає Україні військову допомогу і навчає українських військових.

Однак від прямої участі у війні НАТО утримується. Відмовляється Альянс і закрити небо над Україною – навіть після падіння ракет на території Польщі, що є членом НАТО, під час масового обстрілу українських територій росіянами минулого місяця. Німецька сторона пояснювала, що рішення мотивоване бажанням НАТО уникнути прямої конфронтації військово-політичного блоку з Російською Федерацією.

Також лунали думки, що НАТО може ввести війська на територію України, якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю.

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