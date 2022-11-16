Це призведе до прямої конфронтації Альянсу з Росією.

НАТО не стане закривати небо над Україною внаслідок падіння двох ракет на території Польщі. Це призведе до прямої конфронтації військово-політичного блоку з Російською Федерацією.

Як передає портал The Guardian, таку заяву зробив офіційний представник німецького уряду. За його словами, у разі створення зони із забороною на польоти над Україною, ризики початку війни між НАТО і Росією значно зростуть.

"Разом з усіма нашими союзниками ми згодні з тим, що хочемо уникнути подальшої ескалації цієї війни в Україні", — додав офіційний представник влади ФРН. При цьому Берлін вже пообіцяв Варшаві надати системи протиповітряної оборони для захисту східних і північних кордонів.

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Падіння ракет у Польщі: основна інформація

У вівторок ввечері, 15 вересня, з'явилися відомості про падіння двох ракет у польському Переводові — за 8 кілометрів від кордону з Україною. В результаті інциденту, який стався під час масованої атаки окупантів по нашій країні, загинули двоє людей. Правоохоронні органи відразу ж почали розслідування.

За словами президент Джо Байдена, ракети навряд чи були випущені з території Росії. А офіційні американські особи повідомили журналістам, що в Переводові впали боєприпаси від українських ППО.

Як повідомили в МЗС Польщі, це ракети радянського виробництва. А президент Анджей Дуда на брифінгу підтвердив версію з українським ППО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте поклали провину за інцидент на Росію. Україні довелося застосувати ППО, щоб захиститися від масованого терористичного обстрілу з боку РФ.

За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, Росія несе повну відповідальність за інцидент у Польщі. Альянс розгорне на східному фланзі додаткові системи ППО, щоб запобігти аналогічним подіям.

Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що Україна запросила докази висновків щодо ракет, які впали в Польщі, а також доступ до місця інциденту для проведення аналізу.

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