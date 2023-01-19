Всі інші прохання України партнери задовольнили.

На сьогодні вдалося розблокувати надання Україні майже всіх видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час панельної дискусії в Українському домі у Давосі, пише Укрінформ. Він зазначив, що прийняття рішень партнерами займає час, однак зрештою Україна отримує необхідне.

"Ми отримуємо все, про що просимо, окрім двох великих речей, які принципово ще не були розблоковані - західні бойові винищувачі та далекобійні ракети. Все інше розблоковане в тому чи іншому вигляді", - сказав Кулеба.

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Міністр нагадав, що на початку повномасштабного вторгенння більшість відмовляла передавати Україні озброєння, однак вже зараз велику кількість питань розблоковано, а партнери підтримують українську армію.

Винищувачі та далекобійні ракети для України

Восени командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер припустив, що Україна змогла б отримати американські винищувачі F-16 тільки через два-три роки.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що це питання часу. За його словами, українські пілоти вже займаються за програмою пілотування цих винищувачів.

Нещодавно у Міністерстві закордонних справ України запропонували Олафу Шольцу передати ЗСУ бойові літаки Tornado, які Бундесвер має замінити винищувачами-бомбардувальниками F-35.

Як відомо, Україна вже тривалий час веде переговори з США щодо далекобійної зброї. Однак наразі Вашингтон відмовляється надавати нам ракети ATACMS.

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