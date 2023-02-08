Кулеба та Блінкен обговорили нову військову допомогу для України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорили важливі заходи у зв'язку з річницею російського повномаштабного вторгнення, яка настане 24 лютого.

Про це глава Міністерства закордонних справ повідомив у мікроблозі Twitter. Як зазначив Кулеба, Росія зробить серйозну помилку, якщо вважатиме, що усі стомляться боротися зі злом, яке вона приносить.

"Зосередив телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на новій військовій допомозі, нових санкціях проти Росії, і підготовці важливих заходів, оскільки наближається річниця російського повномаштабного вторгнення", - заявив Кулеба.

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Допомога США Україні

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Сполучені Штати оголосили про два нових пакети допомоги в галузі безпеки, щоб допомогти Україні продовжувати захищатися від жорстокої війни Росії.

Ці пакети включають критичні засоби протиповітряної оборони та протидії безпілотникам, щоб допомогти Україні захистити свій народ, а також броньовані машини піхоти та інше обладнання, яке Україна використовує настільки ефективно, включаючи протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, звичайні та ракети великої дальності для наданих США HIMARS.

Йдеться про надання зброї та обладнання США для України на суму 425 мільйонів доларів.

Крім того, Міністерство оборони США виділить ще 1,75 мільярда доларів на підтримку України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, щоб допомогти зміцнити українську армію.

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