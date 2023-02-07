Раніше глава Білого дому не повідомляв, чому він проти поставок цих винищувачів до України.

Президент США Джо Байден пояснив, чому Вашингтон не постачатиме Україні винищувачі F-16. Він вважає, що вони мають залишитися в країні.

Про це американський президент сказав у розмові з журналістами, відповідаючи на питання, чому він виступив проти відправлення F-16 в Україну.

"Тому що ми маємо їх тут тримати. Це абсолютно інша ситуація", - сказав глава Білого дому.

Відео дня

Винищувачі F-16 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність передати ЗСУ американські винищувачі F-16, якщо Штати дадуть "зелене світло".

Президент Франції Еммануель Макрон також допустив можливість поставок винищувачів до України в рамках військової допомоги з боку Парижа. На запитання журналістів щодо цього він сказав, що "в принципі, нічого не заборонено".

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України тим часом заявили, що Україні для захисту потрібно замінити весь парк радянських літаків на винищувачі F-16. Крім того, необхідно створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад.

Однак, президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не даватиме винищувачі F-16 Україні. На відповідне питання журналістів глава Білого дому обмежився коротким "ні" та не називав причин.

Вас також можуть зацікавити новини: