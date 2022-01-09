Крім того, Штатам важливо з'ясувати, чи справді Москва налаштована покласти край кризі в Україні за допомогою дипломатії.

На переговорах у понеділок, 10 січня, представники США планують запропонувати Росії обговорити розміщення ракет і масштаби військових навчань в Європі.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, Білий дім також намагається перевірити, чи справді Москва налаштована покласти край кризі в Україні за допомогою дипломатії, чи лише висуває нездійсненні вимоги як тактику затримки або привід для нового вторгнення.

Двосторонні переговори в Женеві - із заступником держсекретаря Венді Шерман на чолі делегації США та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим, який виступає в якості головного представника росіян - припадають на той час, коли Москва продовжує стягувати сили та технічні засоби в бік кордону з Україною.

Після переговорів в Женеві відбудуться спеціальне засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі в середу та сесія Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Відні у четвер.

Читайте такожСША виключили можливість скорочення військ у Польщі та країнах БалтіїНапередодні переговорів високопосадовці США посилили свою риторику щодо російських загроз. Зокрема, у п'ятницю держсекретар Ентоні Блінкен згадував претензії Вашингтона до Москви, зокрема, вторгнення Росії у дві сусідні держави, втручання у вибори та спроби вбивств з використанням хімічної зброї, а також звинуватив Кремль у "помилковій розповіді про те, що НАТО загрожує Росії".

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

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