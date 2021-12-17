У проекті документі йдеться про співпрацю між РФ і США з питань безпеки.

Російська Федерація у своїх так званих гарантіях безпеки вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО. РФ запропонувала Альянсу обмінюватися оцінками загроз та викликів безпеці добровільно.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Російської Федерації.

"Російська Федерація і всі учасники, які були станом на 27 травня 1997 року державами - членами Організації Північноатлантичного договору, відповідно, не розміщують свої збройні сили та озброєння на території всіх інших держав Європи на додаток до сил, розміщених на цій території станом на 27 травня 1997 року", - зазначено в проекті документа.

При цьому Москва пропонує Альянсу обмінюватися оцінками загроз та викликів на добровільній основі.

Читайте такожНАТО не піде на вчинки Росії у питанні наближення України до членства в Альянсі-Столтенберг"Учасники на регулярній добровільній основі обмінюються оцінками сучасних загроз і викликів безпеці, забезпечують взаємне інформування про військові навчання і маневри, основні положення військової доктрини", - йдеться в другій статті.

Крім того, РФ вимагає від НАТО відмовитися від усіх зобов'язань щодо розширення, тобто ліквідувати свої обіцянки включити до свого складу нові країни, в тому числі й Україну.

"Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, приймають зобов'язання, що виключають подальше розширення НАТО, в тому числі приєднання України, а також інших держав", - наголошується в шостій статті угоди.

Також в Кремлі хочуть, щоб члени НАТО відмовилися від надання свого військового континенту в ряді регіонів, в тому числі й на території України.

"Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, відмовляються від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії", - йдеться в сьомій статті пропозицій.

Читайте такожУ НАТО не бачать ознак зменшення військової присутності Росії на кордоні з Україною - СтолтенбергКрім цього, Москва пропонує Вашингтону:

не використовувати інші країни для підготовки нападу один на одного;

не проводити військових навчань з відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї;

не готувати військових неядерних країн застосовувати ядерну зброю;

не розгортати ядерну зброю за кордоном і повернути вже розгорнуту.

Курс України в НАТО: довідка УНІАН

У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу в Брюсселі 14 червня 2021 року зазначалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він підкреслював, що Україна повинна відповідати певним критеріям, щоб отримати ПДЧ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО. 16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

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Автор: Анастасія Горбачова