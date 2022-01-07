Держсекретар США запевнив, що під час переговорів про Україну враховуватиметься позиція України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба узгодили позиції перед переговорами з Російською Федерацією у різних форматах, які відбудуться 10-13 січня.

Про це йдеться в заяві речника Державного департаменту США Неда Прайса за підсумками телефонної розмови Блінкена і Кулеби.

Зокрема, держсекретар США "підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії".

"Він обговорив потенційні заходи реагування США і союзників на нарощування російських військ вздовж українських кордонів і майбутні дипломатичні контакти з Росією", - йдеться в заяві.

За словами Прайса, державний секретар наголосив, що "жодних розмов про Україну без України не буде".

Як заявив у Twitter після розмови з Кулебою сам Блінкен, відбувається тісна взаємодія з Україною, країнами-членами НАТО і партнерами для "стримування подальшої російської агресії".

Своєю чергою Кулеба у Twitter також повідомив про розмову з держсекретарем США.

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"Держсекретар США Ентоні Блінкен подзвонив за підсумками міністерської зустрічі НАТО, повідомив гарну новину: в Альянсі панує солідарність з Україною. Ми детально узгодили позиції України і США напередодні переговорів з РФ у різних форматах, обговорили двосторонній порядок денний", - написав глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 січня, у Брюсселі відбулась позачергова віртуальна зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

У понеділок, 10 січня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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