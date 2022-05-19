Представник Держдепартаменту каже, що зараз РФ демонструє тільки агресію.

США наразі не бачать, що Росії потрібні переговори.

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телемарафону.

"Для того, щоб вести переговори з Росією, США повинні бачити, що вона хоче деескалувати ситуацію і вивести свої війська з України, але зараз Росія демонструє тільки агресію", - зазначила Калан.

Крім того, вона підкреслила, що Сполучені Штати роблять все можливе, щоб Україна могла себе захищати, а також докладають усіх зусиль, щоб люди в РФ могли отримати повну інформацію про те, що відбувається в Україні.

Раніше Держдеп США оголосив про створення Conflict Observatory - проекту для збору, аналізу та надання широкого доступу до доказів скоєних Росією військових злочинів та інших злодіянь в Україні.

Напередодні посольство США в Україні відновило свою роботу в Києві.

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