США наразі не бачать, що Росії потрібні переговори.
Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту США Андреа Калан в ефірі телемарафону.
"Для того, щоб вести переговори з Росією, США повинні бачити, що вона хоче деескалувати ситуацію і вивести свої війська з України, але зараз Росія демонструє тільки агресію", - зазначила Калан.
Крім того, вона підкреслила, що Сполучені Штати роблять все можливе, щоб Україна могла себе захищати, а також докладають усіх зусиль, щоб люди в РФ могли отримати повну інформацію про те, що відбувається в Україні.
Раніше Держдеп США оголосив про створення Conflict Observatory - проекту для збору, аналізу та надання широкого доступу до доказів скоєних Росією військових злочинів та інших злодіянь в Україні.
Напередодні посольство США в Україні відновило свою роботу в Києві.