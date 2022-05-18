Дипломати підняли американський прапор над амбасадою.

У середу, 18 травня, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відновило роботу у Києві після вимушеної евакуації дипломатів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми офіційно відновлюємо роботу", - заявив речник дипвідомства Деніел Лангенкамп.

За його словами, спочатку в Київ повернеться невелика кількість дипломатів, щоб укомплектувати місію. Над посольством підняли прапор США.

Лангенкамп зауважив, що консульські операції негайно не зможуть відновити, а рекомендація Державного департаменту про заборону поїздок в Україну залишається в силі.

Видання "Бабель" опублікувало кілька кадрів церемонії підняття прапора США.

Робота посольств в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, іноземні дипломати почали повертатися в українську столицю з кінця березня. Зокрема, першою Словенія відправила до Києва тимчасово повіреного у справах Республіки в Україні Боштяна Лесяка.

Американське посольство припинило роботу в українській столиці, а співробітники, які залишилися в Україні, виїжджали до Львова. У Державному департаменті говорили, що дипломати не будуть повертатися до зниження рівня ескалації з боку Російської Федерації.

2 травня стало відомо, що посольство США відновлює свою роботу в Україні. Спочатку воно працюватиме у Львові, а до кінця травня планує переїхати до столиці.

Станом на початок травня в Києві вже відновили свою роботу понад 30 посольств іноземних держав.

8 травня Сполучені Штати тимчасово повернули своїх представників у посольство в Києві, щоб разом з українськими колегами відсвяткувати День Перемоги в Європі.

Напередодні держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що посольство США знову запрацює в Києві вже "дуже скоро".

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