Раніше кандидатуру Бріджит Брінк запропонував Джо Байден.

Сенат США затвердив кандидатуру кар'єрного дипломата Бріджит Брінк на посаді посла в Україні.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що США не мали посла в Україні протягом трьох років. Рішення щодо Брінк було прийнято одноголосно.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня президент США Джо Байден звернувся до Сенату для затвердження кандидатури Брінк на посаду посла США в Україні. Напередодні її схвалив Комітет Сенату з закордонних справах.

Бріджит Брінк: що про неї відомо

Бріджит Брінк народилася в Мічигані, проте ступінь бакалавра політичних наук отримала в Каньйон-коледжі, найстарішому приватному коледжі штату Огайо.

Останні 25 років Брінк будує кар'єру професійного дипломата в Держдепартаменті США, куди вперше прийшла в 1996 році.

Згодом їй довелося працювати в американських дипмісіях в Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.

Своє перше призначення за кордон Брінк отримала в посольство США в Белграді в 1997-1999 роках, в розпал війни на Балканах. Після Сербії було призначення співробітницею американського посольства на Кіпрі, де вона працювала до 2002 року.

Після цього Брінк кілька років була спеціальним помічником заступника держсекретаря США з політичних питань. Вона займалася питаннями зовнішньополітичних відносин Вашингтона з південно-європейськими державами.

У 2005-2008 роках вона очолювала політико-економічний відділ посольства США в Тбілісі.

Після цього Бріджит Брінк на кілька років поверталася до Вашингтона, де вона була призначена заступником директора Департаменту у справах Південної Європи в Держдепі США. У цей же період, коли президентом США був Барак Обама, вона увійшла до складу Ради національної безпеки як координатор розвитку відносин Вашингтона з країнами Егейського моря і Південного Кавказу (Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія, Азербайджан, Вірменія).

У 2011 році Брінк знову повернулася до Грузії – цього разу вже як заступник голови дипмісії США в Тбілісі. Потім її перевели на аналогічну посаду в американське посольство в Ташкенті, де вона працювала в 2014-2015 роках. Після Узбекистану її призначили заступником помічника американського держсекретаря в Бюро у справах Європи та Євразії. На цій посаді вона відповідала за проблематику затяжних конфліктів в Європі, а також відносин США зі Східною Європою і країнами Кавказу.

У травні 2019 року Бріджит Брінк була вперше призначена послом США. Дональд Трамп делегував її представляти Сполучені Штати в Словаччині.