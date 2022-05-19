Сенат США затвердив кандидатуру кар'єрного дипломата Бріджит Брінк на посаді посла в Україні.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що США не мали посла в Україні протягом трьох років. Рішення щодо Брінк було прийнято одноголосно.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня президент США Джо Байден звернувся до Сенату для затвердження кандидатури Брінк на посаду посла США в Україні. Напередодні її схвалив Комітет Сенату з закордонних справах.
Бріджит Брінк: що про неї відомо
Бріджит Брінк народилася в Мічигані, проте ступінь бакалавра політичних наук отримала в Каньйон-коледжі, найстарішому приватному коледжі штату Огайо.
Останні 25 років Брінк будує кар'єру професійного дипломата в Держдепартаменті США, куди вперше прийшла в 1996 році.
Згодом їй довелося працювати в американських дипмісіях в Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.
Своє перше призначення за кордон Брінк отримала в посольство США в Белграді в 1997-1999 роках, в розпал війни на Балканах. Після Сербії було призначення співробітницею американського посольства на Кіпрі, де вона працювала до 2002 року.
Після цього Брінк кілька років була спеціальним помічником заступника держсекретаря США з політичних питань. Вона займалася питаннями зовнішньополітичних відносин Вашингтона з південно-європейськими державами.
У 2005-2008 роках вона очолювала політико-економічний відділ посольства США в Тбілісі.
Після цього Бріджит Брінк на кілька років поверталася до Вашингтона, де вона була призначена заступником директора Департаменту у справах Південної Європи в Держдепі США. У цей же період, коли президентом США був Барак Обама, вона увійшла до складу Ради національної безпеки як координатор розвитку відносин Вашингтона з країнами Егейського моря і Південного Кавказу (Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія, Азербайджан, Вірменія).
У 2011 році Брінк знову повернулася до Грузії – цього разу вже як заступник голови дипмісії США в Тбілісі. Потім її перевели на аналогічну посаду в американське посольство в Ташкенті, де вона працювала в 2014-2015 роках. Після Узбекистану її призначили заступником помічника американського держсекретаря в Бюро у справах Європи та Євразії. На цій посаді вона відповідала за проблематику затяжних конфліктів в Європі, а також відносин США зі Східною Європою і країнами Кавказу.
У травні 2019 року Бріджит Брінк була вперше призначена послом США. Дональд Трамп делегував її представляти Сполучені Штати в Словаччині.