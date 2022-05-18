Проект охоплює документування, перевірку і поширення свідоцтв з відкритих джерел.

Державний департамент США оголосив про створення Conflict Observatory - проекту для збору, аналізу та надання широкого доступу до доказів скоєних Росією військових злочинів та інших злодіянь в Україні.

Як повідомляє прес-служба Держдепу, Conflict Observatory - спільний проект Esri, провідної компанії, що займається географічними інформаційними системами, лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, Смітсонівської ініціативи з порятунку культури та PlanetScape Ai.

Програма охоплює документування, перевірку і поширення свідоцтв з відкритих джерел.

"Conflict Observatory аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, включаючи супутникові знімки та інформацію, що розповсюджується через соціальні мережі, відповідно до міжнародних правових стандартів, для використання в поточних та майбутніх механізмах підзвітності. Це включає в себе підтримку суворих процедур ланцюга поставок для майбутніх цивільних і кримінальних судових процесів у відповідних юрисдикціях. Онлайн-платформа буде відкрито публікувати документацію Conflict Observatory, щоб допомогти спростувати зусилля Росії з дезінформації та пролити світло на зловживання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програма створюється з початковими інвестиціями в розмірі 6 мільйонів доларів США, а в майбутньому фінансування буде надходити від Європейської ініціативи демократичної стійкості (EDRI).

У березні Білий дім оголосив про виділення EDRI не менше 320 мільйонів доларів для зміцнення демократичної стійкості, просування зусиль з боротьби з корупцією та заохочення дотримання прав людини в Україні та регіоні.

"Ця нова програма спостереження за конфліктами є частиною низки зусиль уряду США як на національному, так і на міжнародному рівнях, спрямованих на забезпечення відповідальності за жахливі дії Росії в майбутньому. ... Ми очікуємо, що інші міжнародні партнерські організації приєднаються в міру реалізації програми. Звіти та аналізи будуть доступні онлайн на веб-сайті ConflictObservatory.org", - додали в Держдепі.

Як повідомляв УНІАН, сенату США вдалося провести процедурне голосування щодо законопроекту про надання Україні військової та гуманітарної допомоги на 40 мільярдів доларів. 81 сенатор проголосував "за", а 11 "проти" під час першого з трьох потенційних процедурних голосувань, що відкривають дорогу до остаточного ухвалення Сенатом законопроекту про фінансування, запитаного адміністрацією Байдена для України.

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