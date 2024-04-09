Готовність Трампа до такої зустрічі може свідчити про те, що він може схвалити надання Україні додаткової допомоги.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Таким чином британський дипломат мав намір отримати підтримку серед членів Республіканської партії, які блокують законопроєкт про допомогу Україні. Відомо, що Кемерон став першим урядовцем, який зустрівся з Трампом після того, як він залишив свою посаду президента у 2021 році. Про це повідомляє The Times.

"Напередодні поїздки на зустріч з представниками адміністрації у Вашингтоні Кемерон заявив, що пакет допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів сприятиме зростанню ринку праці в США", - йдеться у матеріалі.

У виданні нагадали, що під час того, як Кемерон був прем'єр-міністром Великої Британії у 2016 році, він назвав тодішнього кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа "таким, що розколює суспільство, дурним і неправильним". Після цього він також звинувачував Трампа у своїх мемуарах в "протекціонізмі, ксенофобії, мізогінії".

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У The Times наголосили, що готовність Трампа до зустрічі з британським політиком може говорити про те, що він може бути готовий санкціонувати додаткову допомогу Україні, проте така зустріч дозволяє йому показати себе, як важливого державного діяча.

"Міністр закордонних справ перебуває на шляху до Вашингтона, де він проведе переговори з держсекретарем США Блінкеном, іншими представниками адміністрації Байдена та членами Конгресу. Його переговори будуть зосереджені на низці спільних пріоритетів США та Великої Британії, включаючи забезпечення міжнародної підтримки України та встановлення стабільності на Близькому Сході", - повідомили в уряді Великої Британії.

Також у повідомленні уряду розповіли й про його зустріч з експрезидентом США Трампом у Флориді, яка відбулася у понеділок. Там це пояснили так:

"Це стандартна практика для міністрів зустрічатися з опозиційними кандидатами в рамках їхньої рутинної міжнародної діяльності".

Журналісти зауважили, що перед своїм візитом до США, Кемерон наголосив, що перемога РФ в Україні надасть поштовх авторитарним режимам у всьому світі.

"Успіх України і поразка Путіна є життєво важливими для американської та європейської безпеки. Це покаже, що агресія не оплачується, і що такі країни, як Україна, можуть вільно обирати своє майбутнє. Альтернатива лише заохотить Путіна до подальших спроб перекроїти європейські кордони силою і буде чітко почута в Пекіні, Тегерані та Північній Кореї", - попередив дипломат.

Також Кемерон заявив, що пакет допомоги буде стимулювати американську економіку, адже США вже отримали гарні прибутки від своїх інвестицій.

"Підтримка України з боку США значно послабила військовий потенціал спільного супротивника. Росія втратила половину своєї сухопутної бойової потужності, що існувала до вторгнення, і чверть свого Чорноморського флоту", - підкреслив міністр.

Допомога США для України: останні новини

Як повідомляло видання Forbes, через затримку допомоги від США російські штурмовики наближаються до лінії фронту та можуть атакувати українські позиції ракетами малої дальності, а не 25-мильними планерними бомбами. Журналісти нагадали, як під час запеклих боїв поблизу Часового Яру чотири штурмовики Су-25 ВПС РФ обстрілюють українські позиції на низькій висоті з відстані всього лише декількох метрів від них.

Також голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер заявив, що російська пропаганда "заразила" Конгрес та ускладнює допомогу Україні.

"Це абсолютна правда. Ми бачимо, що Росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими, деякі з яких ми навіть чуємо в Палаті представників", - пояснив він.

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