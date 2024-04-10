Міністру закордонних справ Британії навіть не вдалось зустрітись із спікером Палати представників Джонсоном.

Спроба міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона переконати Дональда Трампа дозволити Конгресу США проштовхнути $60 млрд військової допомоги Україні, схоже, провалилася. Під час візиту до США йому навіть не дозволили зустрітися зі спікером Конгресу Майком Джонсоном, який теоретично міг би поставити цей пакет на голосування, пише The Guardian.

Зазначається, що натомість Джонсон зазнав нападів з боку ультраправої конгресвумен від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, яка поновила погрози провести позачергове голосування, щоб усунути його з посади за те, що він навіть розглядав можливість такого голосування.

За словами журналістів, під час приватної вечері на базі Трампа у Флориді Кемерон закликав екс-президента визнати, що в інтересах США не винагороджувати Володимира Путіна за захоплення територій України. Він також наполягав на тому, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року будуть розроблені плани для кожного члена Альянсу, які дозволять досягти або перевищити цільовий показник витрат на оборону. Кемерон сподівався, що Трамп сигналізуватиме про зміну курсу, принаймні полегшивши шлях до зустрічі з Джонсоном.

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На спільній прес-конференції у Вашингтоні Кемерон наполягав на тому, що він приїхав до США не для того, щоб читати лекції або втручатися у внутрішню американську політику, але він дуже емоційно ставиться до необхідності для США і Європи об'єднатися, щоб захистити Україну від російської агресії.

"Але аргументи Кемерона, схоже, наштовхнулися на триваючу боротьбу за владу всередині Республіканської партії, оскільки прихильники жорсткої лінії, які охололи до продовження фінансової підтримки України, погрожують скинути Джонсона, якщо він поставить пакет допомоги на голосування", – пише видання.

Автори підкреслюють, що Кемерон пішов на розрахований ризик, прилетівши до Флориди, щоб спробувати переконати Трампа змінити курс, оскільки існує історія розбіжностей щодо Brexit (проти якого виступав колишній прем'єр-міністр, але який з ентузіазмом підтримав Трамп).

Передвиборчий штаб Трампа заявив, що на вечері обговорювалися такі питання, як "майбутні вибори в США і Британії, політичні питання, пов'язані з Brexit, необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов'язань щодо витрат на оборону і припинення вбивств в Україні".

Британський урядовець наголосив, що американський пакет допомоги вартістю 60 мільярдів доларів є чудовим співвідношенням ціни та якості, оскільки приблизно за 5% оборонного бюджету США майже половина російської довоєнної військової техніки була знищена без втрати жодного американського життя.

Допомога США для України

Пакет допомоги Україні став предметом політичних торгів у США. Як зазначив голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер: російська пропаганда вже проникла у Конгрес. Він зокрема, звернув увагу на позицію деяких політиків, які просувають думку про те, що війна між Росією та Україною відбувається через НАТО.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон поїхав до США для зустрічі з колишнім президентом Дональдом Трампом у Флориді. Таким чином британський дипломат мав намір отримати підтримку серед членів Республіканської партії, які блокують законопроект про допомогу Україні.

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