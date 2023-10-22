У документі йдеться про право Ізраїлю на самооборону, а також підкреслюється необхідність дотримання державами норм міжнародного права при відповіді на терористичні атаки.

США представили в Раді Безпеки ООН свій проект резолюції щодо війни Ізраїлю з ХАМАС.

Як повідомляє Reuters з посиланням на документ, проект резолюції закликає до захисту мирного населення, а також до "постійної, достатньої та безперешкодної" доставки допомоги в сектор Газу.

Автори документа закликають до звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

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У документі йдеться про право Ізраїлю на самооборону, а також підкреслюється необхідність дотримання державами норм міжнародного права при відповіді на терористичні атаки.

У документі також йдеться про те, що Іран має перестати постачати зброю терористичним групам, які "загрожують миру і безпеці в усьому регіоні".

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року терористична група ХАМАС напала на Ізраїль. У відповідь Ізраїль перейшов у стан війни.

США заявили про те, що США розгортають додаткову ППО на Близькому Сході і готують війська. Це рішення було ухвалено після детальних обговорень з президентом Байденом.

Станом на 22 жовтня 2023 року повідомлялося про те, що ХАМАС утримує в секторі Гази понад 200 полонених. Ідентифіковано тіла 1076 загиблих ізраїльтян (з них 769 цивільних осіб і 307 військовослужбовців). Імена ще 200 убитих мирних жителів належить встановити.

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