За словами ізраїльського чиновника, звільнення було одностороннім кроком, зробленим ХАМАС.

ХАМАС звільнив двох американських заручників, повідомив представник збройного крила даного угруповання.

Заручники, мати та її донька, були звільнені "з гуманітарних міркувань" у відповідь на посередницькі зусилля Катару, пише The Guardian посилаючись на заяву "Бригад Аль-Кассам".

Пізніше ізраїльські офіційні особи підтвердили, що ХАМАС звільнив двох американських заручників, пише репортер Axios Барак Равід.

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За словами ізраїльського чиновника, звільнення було одностороннім кроком, зробленим ХАМАС, а не частиною угоди, додав кореспондент BBC Майкл Шувал.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, Ізраїль підтвердив, що ХАМАС звільнив двох заручників.

Напад ХАМАС на Ізраїль - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС раптово атакувало Ізраїль. Напад палестинців забрав життя понад 1200 людей, в основному цивільних осіб. Станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України. Близько 3000 осіб отримали поранення, в полон в сектор Гази були викрадені більше сотні людей.

Після атаки Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", завдаючи удари по території сектора Гази. Також Ізраїль оголосив про повну блокаду Гази, зокрема, перекрив подачу води та електрики. ХАМАС же погрожував стратити цивільних заручників у відповідь на удари по Газі.

Також Ізраїль готував наземну операцію проти бойовиків на території сектора Гази. Іран, якого підозрюють у причетності до атаки ХАМАСу, попередив Єрусалим, що наземна операція спричинить відповідь з їхнього боку. Також погрози в бік Ізраїлю озвучували бойовики іншого угруповання, яке також пов'язують з Іраном, - "Хезболли", що базується в Лівані.

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