Це рішення було прийнято після детальних обговорень з президентом Байденом.

США розгортають додаткову протиповітряну оборону та готують війська на Близькому Сході на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляється на сайті Пентагону. За його словами, це рішення було прийнято після детального обговорення з президентом Джо Байденом нещодавньої ескалації з боку Ірану та його проксі-сил у регіоні Близького Сходу.

"Я сьогодні розпорядився вжити низку додаткових кроків для подальшого зміцнення позиції Міністерства оборони (США - УНІАН) в регіоні. Ці кроки посилять регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні та допоможуть у захисті Ізраїлю", - сказав Остін.

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США перенаправили авіаносну ударну групу USS Dwight D. Eisenhower до зони відповідальності Центрального командування. Вона буде доповненням до авіаносця USS Gerald R. Ford, яка зараз діє у східній частині Середземного моря.

Очільник Пентагону зауважив, що ці кроки забезпечать можливість реагувати на низку непередбачуваних обставин. Він також активував розгортання батареї Терміналу оборони високогірної зони (THAAD), і додаткових батальйонів Patriot по всьому регіоні.

Остін наказав підготувати додаткові сили на випадок надзвичайних ситуацій, щоб підвищити їхню здатність швидко реагувати на виклики.

Війна на Близькому Сході: останні новини

Нагадаємо, шо 7 жовтня боєвики ХАМАС завдали ракетних ударів по Ізраїлю, після чого зайшли на територію країни, вбиваючи людей і захоплюючи заручників.

Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі", а також оголосила про повну блокаду Сектора Гази. Низка країн та організацій засудила це рішення та закликала скасувати його.

Щодня під обстрілом опиняється територія Ізраїлю, ЦАХАЛ заявляє про удари по Сектору Гази. За даними ЗМІ, влада Ізраїлю дозволила армії розпочати наземну операцію, коли ті будуть готові до цього.

У Газі повідомляли, що з початку загострення померли 3785 людей, в Ізраїлі - 1300.

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