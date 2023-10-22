Ідентифіковано тіла 1076 загиблих ізраїльтян (з них 769 цивільних осіб та 307 військовослужбовців). Імена ще 200 убитих мирних жителів належить встановити.

ЦАХАЛ завдає ударів по терористичних осередках в Лівані. Число підтверджених заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС у Газі, досягло 212 осіб.

Таку заяву зробив офіційний представник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, зазначивши, що це число може збільшитися, оскільки ізраїльська влада продовжує вивчати дані про зниклих після початку війни з ХАМАС громадян, повідомляє The Times of Israel.

Як уточнює Haaretz, в Ізраїлі ідентифікували тіла 1076 загиблих ізраїльтян (з них 769 цивільних осіб і 307 військовослужбовців). Імена ще 200 убитих мирних жителів належить встановити.

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Вторгнення Хамас в Ізраїль

7 жовтня 2023 року терористична група ХАМАС напала на Ізраїль.

Станом на 11 жовтня 2023 року повідомлялося про те, що кількість загиблих в результаті атаки ХАМАС перевищила 1200. 3000 осіб отримали поранення, в полон в сектор Гази були викрадені більше сотні людей.

Станом на 17 жовтня була підтверджена загибель 13 громадян України. Евакуйовано 436 українських громадян.

20 жовтня 2023 року ХАМАС звільнив двох американських заручників. За словами ізраїльського чиновника, звільнення було одностороннім кроком, зробленим ХАМАС.

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