Байден пропонує альтернативу китайському глобальному проекту "Один пояс, один шлях".

Президент США Джо Байден прагне відвернути країни "Глобального півдня" від Китаю і хоче використати з цією метою саміт G20, що стартує в Індії. Як пише Foreign Policy, США зокрема сподіваються запропонувати партнерам Китаю свою альтернативу для глобальної ініціативи "Один пояс, один шлях", яку останніми роками просуває Китай.

Видання зазначає, що Байден прилетів до Індії ще напередодні – одним із перших – та прагне скористатися відсутністю на саміті і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, і російського диктатора Володимира Путіна.

Президент США одразу ж взявся рекламувати свої пропозиції G20 щодо протидії китайському впливу на країни, що розвиваються. Зокрема він оголосив про плани зміцнення Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ), щоб краще допомагати країнам, що розвиваються, у погашенні їхніх боргів.

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"Враховуючи як масштаби потреби, так і, відверто кажучи, масштаби примусового та нежиттєздатного кредитування [Китаєм] через ініціативу "Один пояс, один шлях", ми повинні забезпечити наявність високостандартних та високоефективних рішень для вирішення проблем, з якими стикаються країни", – заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Після G-20 Байден збирається відвідати В'єтнам на два дні, щоб зміцнити двосторонні зв'язки зі зростаючою економічною силою. Незважаючи на те, що Ханой і Вашингтон нормалізували відносини лише в 1995 році, дві країни розвинули міцні торгові відносини, щоб протистояти китайському впливу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Сполучені Штати є найбільшим експортним ринком В'єтнаму, який традиційно має дуже погані стосунки з Китаєм.

Саміт "Групи двадцяти" в Індії – останні новини

Як раніше писав УНІАН, цього року Україну не запросили на саміт G20 в якості гостя, хоча торік українська делегація відвідала такий саміт в Індонезії. Цього ж року господарем саміту є Індія, що має тісні економічні зв’язки з Росією та намагається ігнорувати російську агресію проти України.

Також ми розповідали, що саміт G20, яки стартує завтра, вже демонструє ознаки серйозного розколу між країнами Заходу і рештою учасників. Основна суперечність: ставлення до російської агресії в Україні. Крім того, учасники не можуть домовитися про методи боротьби із глобальним потеплінням.

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