Москва більше не зможе проводити інспекції на американській території.

США оголосили про припинення передачі Російській Федерації інформації про стратегічні озброєння. Рішення вступило в силу 1 червня.

У Держдепі США повідомили, що Москва і Вашингтон обмінювалися інформацією в рамках Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, але РФ перестала виконувати свої зобов'язання.

У зв'язку з цим США з 1 червня не передають Росії дані про статус і місцезнаходження своїх стратегічних озброєнь. Крім того, Вашингтон не дасть дозвіл Москві проводити інспекції на американській території в рамках ДСНВ.

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Росія призупинила участь у ДСНВ – що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про припинення участі Росії в ДСНВ під час послання Федеральним зборам у лютому 2023 року. Договір передбачав взаємний контроль за ядерною зброєю.

При цьому в Вашингтоні нагадали, що договір не передбачає можливості "призупинити" участь в ньому м, з нього можна тільки вийти. У зв'язку з цим Москву звинуватили в порушення домовленостей. Водночас в США запевнили, що не планують нарощувати ядерний арсенал.

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